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فوربس: بيونسيه وجاي زي الزوجين الأكثر كسبا بين المشاهير

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فوربس: بيونسيه وجاي زي الزوجين الأكثر كسبا بين المشاهير فوربس: بيونسيه وجاي زي الزوجين الأكثر كسبا بين المشاهير

كتب : رويترز السبت 21-09-2013 12:16

قالت مجلة فوربس، إن مغنية البوب بيونسيه وزوجها مغني الراب جاي زي، هما الزوجان الأكثر كسبا للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت ثروتهما 95 مليون دولار.

وتقدم الزوجان على عارضة الأزياء جيسيل بوندتشين وزوجها لاعب كرة القدم الأمريكية توم برادي، اللذين احتلا المركز الثاني في قائمة مجلة فوربس، بعد أن بلغت ثروتهما 80 مليون دولار.

وأضافت فوربس أن النجمين أنجلينا جولي وبراد بيت بلغت ثروتهما 50 مليون دولار، ليتقدما مركزا عن العام الماضي ويحتلا المركز الثالث.

وجرى حساب الثروة عن الفترة من يونيو عام 2012 إلى يونيو عام 2013.

وقالت فروبس إن بيونسيه، 32 عاما، كسبت 11 مليون دولار أكثر من زوجها جاي زي، 43 عاما، بعد جولة غنائية عالمية ناجحة جمعت خلالها نحو مليوني دولار في المتوسط عن كل عرض قدمته.

وتقدم الزوجان على عارضة الأزياء جيسيل بوندتشين وزوجها لاعب كرة القدم الأمريكية توم برادي، اللذين احتلا المركز الثاني في قائمة مجلة فوربس، بعد أن بلغت ثروتهما 80 مليون دولار.

وأضافت فوربس أن النجمين أنجلينا جولي وبراد بيت بلغت ثروتهما 50 مليون دولار، ليتقدما مركزا عن العام الماضي ويحتلا المركز الثالث.

وجرى حساب الثروة عن الفترة من يونيو عام 2012 إلى يونيو عام 2013.

وقالت فروبس إن بيونسيه، 32 عاما، كسبت 11 مليون دولار أكثر من زوجها جاي زي، 43 عاما، بعد جولة غنائية عالمية ناجحة جمعت خلالها نحو مليوني دولار في المتوسط عن كل عرض قدمته.

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