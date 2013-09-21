وزير الصناعة و سفير كوريا يطلقان باكورة إنتاج شركة سامسونج ببني سويف

أطلق “منير فخرى عبد النور” وزير التجارة والصناعة والسفير الكوري في مصر “كيم يونج سو” والمستشار “مجدى البتيتى” محافظ بنى سويف، باكورة إنتاج شركة سامسونج للأدوات الكهربائية والإلكترونية بمنطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف باستثمارات 1.8 مليار جنيه فى المرحلة الأولى.

تستهدف الشركة إنتاج مليونى وحدة من أجهزة التلفاز والشاشات، و من المخطط تحقيق 2.5 مليار دولار صادرات فى عام 2015 توفر 2000 فرصة عمل.

شدد “عبد النور” على أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات والمساندة لشركة سامسونج لإنشاء أكبر مركز أبحاث وتطوير لمنتجاتها بمصر وفق أحدث النظم التكنولوجية المتبعة عالميا لإنتاج الشاشات بأحدث التكنولوجيات محلياً ومن المقرر أن يتم تدريب حوالى 350 مهندسا سنويا فى هذه المراكز الجديدة على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا تصنيع المنتجات الكهربائية والإلكترونية.

و أشار “عبد النور” الى أن الإستثمارات التركية في مصر وصلت إلى مليارين و200 مليون جنيه فى 418 منشأة وبلغ عدد العمالة فيها 52 ألفا.

و قال “عبد النور” إن المستثمرين الأتراك عبروا عن تأييدهم للسياسات المصرية وانتقدوا بصوت عال سياسات حكوماتهم خاصة الخطاب غير اللائق لأردوغان والذي هاجم فيه الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

و أضاف وزير الصناعة منذ أن توليت المسئولية في الحكومة الجديدة وجدت المصانع تعاني من أربع مشكلات رئيسية أولها الأمن، والطاقة وندرة الأراضي المرفقة في متناول يدي المستثمر وأخيرا صعوبة الحصول على التمويل من البنوك، بسبب مزاحمة الحكومة للحصول على القروض البنكية و سياسة الحكومة الآن تعمل على حل تلك المشكلات، فالحالة الأمنية أفضل والكل يشعر بذلك كما نعمل على تخفيض العجز في الموازنة لتقل حاجة الحكومة للإقتراض ليتوفر المال لقطاع الإنتاج ولتوفير الطاقة للمصانع هناك استثمارات في قطاع الكهرباء ستؤتي ثمارها على مدار الأيام المقبلة مثل مشروع الطاقة العملاق في بنها بجانب الخطين المتوازيين لتنمية مصادر الطاقة الجديدة مثل الرياح والشمس ونعمل على اتفاق مع وزارة البيئة للسماح لقطاع الأسمنت لاستخدام الفحم والمخلفات الصلبة لتوفير الكهرباء.

و تابع و بالنسبة لمشكلة الترفيق المتمثلة في ندرة الأراضي الصناعية المرفقة قمنا بتوفير 1992 قطعة أرض مرفقة منهم 600 في العاشر من رمضان والباقي في مناطق صناعية مختلفة وخصصت وزارة الصناعة والتجارة 3 مليارات جنيه لترفيق 36 منطقة صناعية خلال 6 أشهر بجانب إقامة عدة مصانع صغيرة ومتوسطة في 20 محافظة”، و لفت عبد النور الى ان 700 فقط متوقفة وليس 3500 كما اشيع.

و عن موقف الحكومة من استثمارات الإخوان في مصر أكد فخري أن الاستثمار ليس له أي اتجاه سياسي.

و أكد المحافظ “مجدى البتيتى” ان المستقبل الإستثمارى فى بنى سويف مبشر لافتا الى ان عدد المشروعات تحت الإنشاء 104 مشروعات بتكلفة تقديرية 4.2 مليار جنيه، توفر 10194، و أكد “منيرفخرى عبد النور” وزيرالصناعة بالحكومة الإنتقالية انه لايوجد مشاكل على مستوى الاستثمار بين مصروتركيا.

و أضاف ان العاملين الأتراك بمصر انتقدوا سياسة اردوغان وتصريحاته ضد شيخ الازهر و أشار الى حجم الاستثمار بين مصر وتركيا وصل الى 2مليارو200مليون دولار باجمالى حجم عمالة 52 الف عامل.

و قال “عبد النور” ان الإستثمار ليس له إتجاه سياسى واى منشاة استثمارية يعمل بها مصريين يجب ان نحافظ عليها من قبل الدولة والحكومة وتكون المعاملة قانونية لايجب فيها الخلط بين الاستثمار والسياسة مثلما نطالب بعدم الخلط بين السياسة والدين وقال عبد النور ان الحكومة ليس لها موقف معلن من استثمارات الإخوان.

و كشف “عبدالنور” عن وجود اكثرمن 700مصنع متوقفة منها 84%تعانى من مصادرالتمويل والخلل فى الهيكل التموينى وتسعى لايجاد مصادرمالية طويلة الاجل و16%الاخرى تعانى من مشاكل فنية وتوقف العديد منها عن استيراد الخامات، و قال عبد النور ان وزارة الصناعة تسعى الان للإتفاق مع وزارة البيئة للسماح لقطاع الأسمنت باستحدام الفحم بديلا للطاقة، حيث ان 81%من المصانع فى العالم تستخدم الفحم فى الإنتاج والتصنيع ولتلافى اللآثار البيئية السلبية من استخدامات السولار والبنزين والطاقة التى تعتبرعالية الثمن.

و أضاف ان هناك خطة استثمارية للسعى فى الإنتهاء من ترفيق 36 منطقة صناعية باجمالة 3 مليار جنيه مع إنشاء 20 مجمع صناعى، حيث تم الإنتهاء من ترفيق 1692 قطعة ارض جاء ذلك خلال زيارة عبدالنور لمنطقة كوم ابوراضى الصناعية ببنى سويف، حيث قام خلال الزيارة بتفقد مصنع سامسونج الكترونك والذى استقبله خلالها المستشار “مجدى البتيتى” محافظ بنى سويف والسفير الكورى بالقاهرة اثناء تفقد المصنع وبدء مراحل الانتاج بالمصنع والتى وصلت الى 41الف جهاز تليفزيون خلال شهر اغسطس لتصل الى 500 الف جهاذ خلال المنتصف الاخيرمن عام 2013.

حيث كشف خلالها المديرالتنفيذى لمصنع سامسونج ان مصنع بنى سويف هو الاول على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا وان الشركة تقوم بالتصنيع بمصر ليس لتغذية السوق المحلى ولكن لتغذية الشرق الأوسط و إفريقيا.

أ.ش.أ