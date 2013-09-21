Versace يحيي ستايل الروك من جديد

اختتمت دار " Versace" الإيطاليَّة عروض اليوم الثَّالث من أيَّام أسبوع الموضة في مدينة ميلانو الإيطاليَّة بعرض متجدد لمجموعة ربيع وصيف 2014 بحضور النجمة الشابة Selena Gomez التي حضرت العرض مرتدية أحد الفساتين المعروضة .

طغى ستايل "الروك" الجريء على تصاميم هذه المجموعة، إذ لفتنا وجود بعض الخامات كالقش والجلود في بعض القطع، كما ظهرت المعادن بشكل ملفت في معظم القطع سواءً في الملابس, أو الأحزمة, أو العقود ذات التصميم الغريب الرَّائع.

كان عرض "Versace" كباقي عروض ميلانو مليئاً بالألوان على الرُّغم من طغيان اللونين الأبيض والأسود، حيث عرضت بعض الأزياء التي تزيَّنت بألوان الباستيل النَّاعمة والطَّبعات المورَّدة، وفي نهاية العرض اختتمت المصممة Donatella Versace مجموعتها بفساتين سهرة جميلة نتوقَّع أن ترتدي عارضة الأزياء الألمانيَّة الشَّهيرة Heidi Klum إحداها في مناسبات قريبة على السجَّادة الحمراء.

شاهدي في الصُّور كيف كان عرض "Versace" لربيع وصيف 2014.

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