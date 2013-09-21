ضبط أكبر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بسوهاج

تلقي اللواء “إبراهيم صابر” مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة المنشاة، يفيد ورود بلاغ من كلا من: “علي خميس خليف خضراوي” يعمل خفير نظامي من قوة مركز منفلوط بأسيوط، “عمرو فرج قطب عرابي” يعمل صاحب شركة إستيراد وتصدير، و يقيمان بدائرة مركز منفلوط بأسيوط، بأنه أثناء إستقلالهما السيارة رقم 927 ب د ر ” نصف نقل ” قيادة الأول علي الطريق الصحراوي السريع ” الغربي ” دائرة المركز.

أستوقفهما عدد “3″ أشخاص مجهولين يستقلون السيارة رقم 54546 ملاكي سوهاج، عقب قيامهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة، و قاموا بتفتيشها والإستيلاء علي مبلغ 150.000 جنيهاً وعدد “3″هواتف محمولة ولاذوا بالفرار.

و نظراً لما شكله الحادث من مردود سلبي و خطورة علي الأمن العام فقد وجهنا بتشكيل فريق بحث لكشف غموضه وضبط الجناة ضم ضباط إدارة البحث الجنائي و وحدتي مباحث مركزي المنشاة والعسيرات برئاسة العقيد رئيس قسم المباحث الجنائية و إشراف ميداني للعميد مدير إدارة البحث الجنائي والعقيد رئيس فرع الأمن العام بسوهاج.

أسفرت الجهود إلي أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم كل من : “محمود نور الدين أمين أحمد” سن 38 عامل، “عبد الباسط محمود قناوي” سن 55 جزار، “عبد النبي مرزوق عبد الجواد” سن 37 سائق، ”علاء حماد توفيق” سن 25 سائق ويقيمون بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين حيث تم ضبط من الأول حتي الثالث وضبط بحوزة الأول بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 10970 وعدد ” 15″ طلقة من ذات العيار ومسدس ساقية خالي من الطلقات يحمل رقم 1150866 والسيارة المستخدمة فـي الحادث.

بمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة، و أضاف المتهم الأول بأن المسدس المضبوط يخص المتهم الهارب حيث تركة بالسيارة بعد نفاذ الذخيرة منه.

بتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بإرتكاب واقعة المحضر رقم 3401 إداري مركز المنشاة عن بلاغ “عطا ذكي موسي حسن” و يقيم دائرة مركز قوص ” قنا ” سرقة مبلغ “30.000 ” ثلاثون ألف جنيهاً بالإكراه.

كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف علي أبعاد نشاطهم الإجرامي وضبط المتهم الهارب.

و تحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلي وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.