“صرخة الأقباط” تشكر “السيسي” على تطهير بؤر الإرهاب فى دلجا وناهيا وكرداسة

تقدمت حركة صرخة الأقباط فى بيان لها بالشكر والتقدير إلى الفريق اول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وجميع ضباط وجنود القوات المسلحه ، وإلى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وجميع ضباط الشرطة وجميع افراد الشرطه من امناء وجنود لدورهم العظيم فى محاربه الارهاب وقيامهم بتطهير بؤر الارهاب فى كلا من دلجا وناهيا وكرداسه وبث الطمأنينه فى نفوس الشعب المصرى بالشعور بالأمان مطمئنين أن فى مصر رجالا لايخافون الموت وهبوا انفسهم للدفاع عن وطنهم وعن امن ابناء وطنهم.

وأضاف البيان “فتسلم ايادى الرجال الذين لايهابون الارهاب ويتصدون بصدورهم العاريه لرصاصات الارهاب”.

كما نعت الحركة ببالغ الحزن والأسي شهيد الواجب الوطنى الشهيد اللواء نبيل فراج مساعد مديرامن الجيز، وتقدمت بخالص تعازيها الي وزير الداخلية وقيادات وأفراد الشرطة البواسل ولأسرة الشهيد .

وتابع البيان “نتمني من الله التوفيق لقوات الشرطة والجيش في مهامهم الوطنية للقضاء على الارهاب وكلنا الثقة فى انتصار قريب على هؤلاء القتلة الارهابيون الذين يحملون السلاح فى وجه الوطن وان يعم الهدوء والسلام ارض مصر وطننا الحبيب”.