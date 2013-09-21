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“راغب علامة ” يتألق في جولته الفنية في الولايات المتحدة

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“راغب علامة ” يتألق في جولته الفنية في الولايات المتحدة “راغب علامة ” يتألق في جولته الفنية في الولايات المتحدة

الفنان راغب علامة

قام  ” راغب علامة ” بالغناء في ثاني حفلات جولته الغنائية في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد النجاح الساحق لحفل مدينه ديترويت   ، حيث نفذت جميع التذاكر قبل الحفل بأسبوع علي الأقل .

بدأ الحفل بفقره للكوميديان الأشهر في أمريكا  ” ايليا ايوب  ” ، و بعد ذلك قام الفنان اللبناني الأصل و المقيم في الولايات المتحدة بسام صالح بالغناء لمده ساعة كاملة وسط تصفيق و رقص الحاضرين حيث يعتبر من افضل الفنانين اللبنانيين في أمريكا ، ثم جائت فقرة الدي جي الشهير تامر يحي و الذي اصبح علامه و فقره ثابته في كافه الجولات الغنائية للفنانين العرب في الولايات المتحدة منذ انتقاله للاقامه هناك حيث قدم فقرته الشهيرة لمده نصف ساعة وسط تفاعل الجمهور معه و مع أحدث ريميكساته الجديدة و المميز بها وسط الجاليات العربية هناك  ، ثم  قام بعدها بشكر الحضور و منظمي الحفل و الرعاه و قام بتقديم السوبر ستار راغب علامه حيث صعد راغب علي المسرح في تمام الساعه الثانية عشر مساء وسط صيحات و صراخ كافة الحضور  .

و قام  ” علامة ” بغناء معظم أغانيه الشهيرة مثل  ” سهروني الليل ” و  ” مغرم ياليل ”  و  ” طب ليه ”  و ”  تصدق ”  و ” لا احلفلك  ” و  ” قلبي عشقها  ” وغيرها من الأغاني التي رقص معها كافة الحضور الذين امتلأت بهم جوانب قاعة الحفلات في فندق الهيلتون لمده ساعتين تقريبا .

حرص  ” راغب  ” علي التقاط الصور مع معظم الحضور و قبل نهاية  الحفل صعد تامر يحي علي المسرح لشكر الفنان الكبير راغب علامة  علي حضوره و تواجده بالحفل و حرص راغب علي تقديم شكر خاص علي التنظيم الرائع للحفل لشركة Luxury Entertainment و سام زهر و هي الشركة المسؤلة عن تنظيم جولته الفنية  في الولايات المتحدة لهذا العام و هي من اكبر شركات التنظيم في امريكا حيث سبق لها العام الماضي تنظيم الجولة الغنائية للفنانة نانسي عجرم و الفنان ايمن زبيب و كذلك الجولة الغنائية السابقة و القادمة للفنانة اللبنانية نجوي كرم و كثيرا من نجوم الغناء في الوطن العربي و ايضا حرص الفنان راغب علامة قبل نهاية الحفل علي توجيه شكر خاص السيدة ليليان عيسي و هي المسؤلة عن تنظيم حفل واشنطن و كذلك فرقته الموسيقية و مهندس الصوت و الاضائه ايمن سليمان و كافه الحضور.

بعد انتهاء الحفل مباشرة سافر راغب وفرقته الموسيقية الي مدينه نيويورك لإحياء حفله هناك و بعدها سوف يقوم بإحياء آخر حفلتين له في كل من مدينة تكساس و مدينة ميامي الأسبوع القادم قبل العودة الي لبنان و التفرغ للبرنامج الشهير أراب أيدول.

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