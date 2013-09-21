“راغب علامة ” يتألق في جولته الفنية في الولايات المتحدة

قام ” راغب علامة ” بالغناء في ثاني حفلات جولته الغنائية في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد النجاح الساحق لحفل مدينه ديترويت ، حيث نفذت جميع التذاكر قبل الحفل بأسبوع علي الأقل .

بدأ الحفل بفقره للكوميديان الأشهر في أمريكا ” ايليا ايوب ” ، و بعد ذلك قام الفنان اللبناني الأصل و المقيم في الولايات المتحدة بسام صالح بالغناء لمده ساعة كاملة وسط تصفيق و رقص الحاضرين حيث يعتبر من افضل الفنانين اللبنانيين في أمريكا ، ثم جائت فقرة الدي جي الشهير تامر يحي و الذي اصبح علامه و فقره ثابته في كافه الجولات الغنائية للفنانين العرب في الولايات المتحدة منذ انتقاله للاقامه هناك حيث قدم فقرته الشهيرة لمده نصف ساعة وسط تفاعل الجمهور معه و مع أحدث ريميكساته الجديدة و المميز بها وسط الجاليات العربية هناك ، ثم قام بعدها بشكر الحضور و منظمي الحفل و الرعاه و قام بتقديم السوبر ستار راغب علامه حيث صعد راغب علي المسرح في تمام الساعه الثانية عشر مساء وسط صيحات و صراخ كافة الحضور .

و قام ” علامة ” بغناء معظم أغانيه الشهيرة مثل ” سهروني الليل ” و ” مغرم ياليل ” و ” طب ليه ” و ” تصدق ” و ” لا احلفلك ” و ” قلبي عشقها ” وغيرها من الأغاني التي رقص معها كافة الحضور الذين امتلأت بهم جوانب قاعة الحفلات في فندق الهيلتون لمده ساعتين تقريبا .

حرص ” راغب ” علي التقاط الصور مع معظم الحضور و قبل نهاية الحفل صعد تامر يحي علي المسرح لشكر الفنان الكبير راغب علامة علي حضوره و تواجده بالحفل و حرص راغب علي تقديم شكر خاص علي التنظيم الرائع للحفل لشركة Luxury Entertainment و سام زهر و هي الشركة المسؤلة عن تنظيم جولته الفنية في الولايات المتحدة لهذا العام و هي من اكبر شركات التنظيم في امريكا حيث سبق لها العام الماضي تنظيم الجولة الغنائية للفنانة نانسي عجرم و الفنان ايمن زبيب و كذلك الجولة الغنائية السابقة و القادمة للفنانة اللبنانية نجوي كرم و كثيرا من نجوم الغناء في الوطن العربي و ايضا حرص الفنان راغب علامة قبل نهاية الحفل علي توجيه شكر خاص السيدة ليليان عيسي و هي المسؤلة عن تنظيم حفل واشنطن و كذلك فرقته الموسيقية و مهندس الصوت و الاضائه ايمن سليمان و كافه الحضور.

بعد انتهاء الحفل مباشرة سافر راغب وفرقته الموسيقية الي مدينه نيويورك لإحياء حفله هناك و بعدها سوف يقوم بإحياء آخر حفلتين له في كل من مدينة تكساس و مدينة ميامي الأسبوع القادم قبل العودة الي لبنان و التفرغ للبرنامج الشهير أراب أيدول.