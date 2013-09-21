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"الأمير" يحول مراسل التليفزيون ورئيس التحرير المناوب في "الأخبار" للتحقيق بسبب أحداث كرداسة

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"الأمير" يحول مراسل التليفزيون ورئيس التحرير المناوب في "الأخبار" للتحقيق بسبب أحداث كرداسة "الأمير" يحول مراسل التليفزيون ورئيس التحرير المناوب في "الأخبار" للتحقيق بسبب أحداث كرداسة

كتب : انتصار حسني السبت 21-09-2013 12:55

قرر عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تحويل محمد علوي مراسل التليفزيون المصري لدى وزارة الداخلية، وعبدالعزيز الحلو رئيس التحرير المناوب بقطاع الأخبار، بسبب تكاسلهما في نقل أحداث كرداسة التي وقعت صباح الخميس، ومداهمة وزارة الداخلية للمنطقة، ما اضطر التليفزيون المصري لنقل الأحداث عن طريق كاميرات قناتي "المحور" و"أون تي في".

كانت درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، طلبت من عصام الأمير، رئيس الاتحاد، إجراء تحقيق عاجل لمعرفة المسؤول عن عدم نقل التليفزيون المصري لأحداث كرداسة، بينما قامت كاميرات جميع الفضائيات الخاصة العربية والأجنبية بنقلها على الهواء.

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