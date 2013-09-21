تأجيل دعوى تعويض من ممدوح فرج بـ210 آلاف جنيه ضد شركة بث فضائى لـ26 أكتوبر

أجلت المحكمة الاقتصادية دعوى تعويض بـ210 آلاف جنيه مقامة من الكابتن ممدوح فرج ضد رئيس إحدى شركات القنوات الفضائية لجلسة 26 أكتوبر لورود تقرير الخبير، صدر القرار برئاسة المستشار عمرو عبد الله وعضوية أشرف الكفراوى وعمر احمد وأمانة سر أحمد سلامة.

وقالت عريضة الدعوي ان ممدوح فرج بطل العالم فى المصارعة ولدية خبرة كبيرة فى مجال العرض والتعليق على المواد الإعلامية، وأن الشركة المعلن عليها متخصصة فى مجال البث الفضائى وأنها قامت بافتتاح قناة متخصصة فى المصارعة.

وأضافت الدعوى، أن الشركة أبرمت عقداً مدته سنة مع الكابتن ممدوح، ونصت المادة الثالثة من العقد على أن يحصل ممدوح فرج على 50% صافى عائد التليفونات، وذلك بالنسبة للمسابقات المصورة، ويحصل على 2% من نسبة إعلانات “إس إم إس” فى الـ6 شهور الأخيرة من العقد، ونص البند الثالث على أن يدفع المدعى 30 ألف جنيه فى الأسبوع الأول من كل شهر كمقابل لاستخدام التسجيلات الصوتية.