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ضبط 46 قطعة حشيش بحوزة 3 أشخاص بالمنيا

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ضبط 46 قطعة حشيش بحوزة 3 أشخاص بالمنيا ضبط 46 قطعة حشيش بحوزة 3 أشخاص بالمنيا

تمكنت وحدة مكافحة المخدرات بالمنيا ، من ضبط عاطلين وجزار بحوزتهم 46 قطعة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار ، تم تحريز المضبوطات ، وتحرير محاضر بالوقائع ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مطاي بضط حمادة . م . د 40 سنة عاطل وبحوزته 15 قطعة من جوهر الحشيش ومبلغ مالي ، تحرر محضر رقم 17 أحوال المركز .

كما ضبط إبراهيم . ح وشهرته الزقم 25 سنة عاطل ومقيم بدائرة القسم ، وبحوزته 15 قطعة حشيش ومبلغ مالي ،وضبط صالح . ج . م 29 سنة صبي جزار ومقيم بدائرة القسم ، وبحوزته 16 قطعة من جوهر الحشيش المخدر ، تحررت المحاضر رقم 8011 ، 8012 إداري القسم ، وتولت النيابة التحقيق .

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