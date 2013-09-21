محافظ أسيوط يفتتح مؤتمر الشراكة مع شباب حزب الوفد

قام اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط بإفتتاح مؤتمر الشراكة بين المحافظة وشباب حزب الوفد بحضور اعضاء المكتب التنفيذى للحزب باسيوط ،وعادل خليل رئيس جمعية المستثمرين و رميح عبد الحسيب مدير الصندوق الاجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات وتضمنت الجلسة الاولى للمؤتمر مناقشة اقتراح بانشاء فرع لمركز بداية لريادة الاعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم وتنمية الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة فى اطار خطة تنمية الصعيد حيث يقوم المركز بدور الميسر لحصول تلك المشروعات على الخدمات التمويلية المختلفة اللازمة .

ورحب اللواء ابراهيم حماد بفكرة انشاء فرع المركز بالمحافظة مؤكدا أن مصر بعد ثورة 30 يونيو اختلفت كثيرا وفرضت عليها متغيرات وتبعات جسام ولابد من وضع استراتيجيات جديدة تقوم على افكار مبتكرة من الشباب الذين هم اصحاب المستقبل وامل مصر فى التنمية والنهضة مشيرا الى ان مصر مرت خلال الحقبة الماضية بظروف عصيبة فرضت عليها سياسات اعادتها الى الوراء وافقدتها الكثير من مكانتها وريادتها ولم تكن مصر تستحق ذلك.

واكد المحافظ ان الحكومة الحالية جادة فى بذل جهود مخلصة لدفع مصر الى الامام نحو مستقبل مشرق منوها ان الشباب بمختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم سيتم الاستماع اليهم والى مقترحاتهم لانهم يملكون رؤى وافكار مبتكرة تدعم فكرة الانطلاق نحو الافضل وشباب اسيوط يجب ان يكون لهم سبق العمل المشترك مع الجهات التنفيذية بمحافظتهم لان اسيوط محافظة لها ثقل ومكانة لابد ان تصل فيها الى مرحلة اكبر فى الرقى والتنمية .

وقال عقيل اسماعيل عضو حزب الوفد وصاحب المقترح ان مركز بداية انشأ فى 2009 بالقاهرة لدعم قطاع المشروعات حيث وقعت هيئة الاستثمار ثلاثة بروتوكولات تعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ومملكة البحرين وبرنامج الخليج العربى لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية ” الاجفند” وذلك بهدف دعم وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

واضاف عادل خليل رئيس جمعية المستثمرين باسيوط ان اهمية المقترح تاتى لكونه لبنة جديدة لدعم اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل نسبة 92%من حجم المشروعات فى مصر وتستوعب 99% من حجم العمالة . واوضح مدير الصندوق الاجتماعى ان السوق فى المحافظة يستوعب كل فكر جديد يساعد فى تنمية الاستثمار ولدينا عدد من المناطق الصناعية يحتاج الى ايادى ممدودة من الشباب لتقديم كل ما من شانه تحقيق النهضة والتنمية . وقد اوصى المشاركون فى ختام جلسة المؤتمر الى قيام الصندوق الاجتماعى بمخاطبة هيئة الاستثمار لمعرفة مدى امكانية انشاء فرع لمركز بداية لدعم المشروعات على ارض محافظة اسيوط .