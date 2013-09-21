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وزير الطيران: ألغينا اتفاقية تبادل الركاب مع قطر وتركيا

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وزير الطيران: ألغينا اتفاقية تبادل الركاب مع قطر وتركيا وزير الطيران: ألغينا اتفاقية تبادل الركاب مع قطر وتركيا

أكد المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، أنه تمت مراجعة كافة الاتفاقيات والخطابات مع دولتى قطر وتركيا، والتى تمت خلال فترة حكم النظام السابق، والخاصة بالجانب الاقتصادى بعيداً عن الجانب السياسى.

وأوضح الوزير خلال تفقده لمطار أسوان الدولى اليوم، السبت، أن النظام االسابق وقع مع الجانب القطرى خطاب اتفاقية تبادل الركاب، والتى تنص على قيام 16 رحلة فى الأسبوع والتى طالب الجانب القطرى برفع عدد الرحلات خلال الأسبوع إلى 21 رحلة، وهو ما وافق عليه النظام السابق.

وصرح الوزير بأن المصرية قررت عدم التجديد لهذا الخطاب الذى سينتهى فى 31 أكتوبر المقبل، والاقتصار على اتفاقية الـ16 راكبا فى الأسبوع، لتجميع الركاب من أفريقيا وتوزيعهم على الدول الأخرى الغربية وشرق آسيا، وهو ما ليس فى صالح الجانب المصرى، ولن يتم الاستجابة للجانب القطرى والتركى فى هذا الجانب، نظراً لأنه ليس فى صالح الجانب المصرى.

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مصر 365

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