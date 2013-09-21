بالصور.. أمن جامعة عين شمس يمنع طالب من دخول الحرم بـ"الشورت"

منع أفراد الأمن المتواجدين على البوابات الرئيسية بجامعة عين شمس، أحد الطلاب من دخول الحرم الجامعى لارتدائه "الشورت"، وذلك طبقا لتعليمات إدارة الجامعة.

وأشار أحد أفراد الأمن للطالب إلى أنه يمنع دخول الطلاب بـ"الشورت"، وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجامعة.

وشهدت بوابات الجامعة تواجد مكثف من أفراد الأمن الإدارى والأمن الخاص وعمليات تفتيش حقائب الطلاب على البوابات والتحقق من شخصيته، فيما بدأت البوابات الإليكترونية على البوابات الخلفية المؤدية لكلية الحقوق عملها فى الكشف عن المعادن والأسلحة والأجسام الغربية أثناء استقبال الطلاب على البوابات.