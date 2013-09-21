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مسيرة حاشدة بقرية أويش الحجر بالمنصورة لترشيح السيسى للرئاسة

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مسيرة حاشدة بقرية أويش الحجر بالمنصورة لترشيح السيسى للرئاسة مسيرة حاشدة بقرية أويش الحجر بالمنصورة لترشيح السيسى للرئاسة

شهدت قرية أويش الحجر مركز المنصورة، مظاهرة حاشدة لتأييد القوات المسلحة ولدعم ترشيح الفريق السيسى لرئاسة الجمهورية بعد أن دأبت الجماعة فى تنظيم وقفات احتجاجية وتنظيم مسيرات محدودة والهتاف ضد القوات المسلحة والشرطة خاصة الفريق السيسى مما دعا الأهالى بالخروج بطريقة عفوية للتظاهر تأييدا للفريق السيسى والتصدى لجماعة الإخوان.

وقام الأهالى بإرغام الإخوان على عدم المرور فى شارع داير الناحية بمدخل القرية وقام الأهالى بشطب عدد كبير من الشعارات المكتوبة من الإخوان ضد الجيش وقاموا بحمل صور السيسى والأعلام المصرية وأعلن الأهالى عن تنظيم مظاهرة يوم الجمعة القادمة عقب صلاة الجمعة لدعم القوات المسلحة.

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