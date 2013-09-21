أخبار عاجلة

الأخبار - محسن سميكة :هناك أكثر من جلسات عرض وتسويق سيقوم بها الجانب المصري -
الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية -
الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الإخوان ينظمون عرضًا مسرحيًا لأحداث رابعة بجامعة المنصورة .. والطلاب يردون بـ”تسلم الأيادي”

Google+ Print
الإخوان ينظمون عرضًا مسرحيًا لأحداث رابعة بجامعة المنصورة .. والطلاب يردون بـ”تسلم الأيادي” الإخوان ينظمون عرضًا مسرحيًا لأحداث رابعة بجامعة المنصورة .. والطلاب يردون بـ”تسلم الأيادي”
عرض مسرحى داخل جامعة المنصورة

عرض مسرحى داخل جامعة المنصورة

نظم العشرات من الطالبات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين عرض مسرحي اسكتش أمام كلية الحقوق فيما عرف بحرائر المنصورة وهو مصرع أربع سيدات من أعضاء الجماعة منذ ثلاثة اشهر بشارع الترعة بمدينة المنصورة أثناء تظاهرة لتأييد المعزول بقيام سيدة تقع على الأإرض نتيجة إطلاق النار عليها وقامت أخرى بالإمساك بمصحف وهى جالسة على الأرض وقامت أخرى تشرح ما حدث فى رابعة من وجهة نظر الإخوان وترديد هتافات يسقط يسقط حكم العسكر .

وقام بعض الطلاب بالرد بتشغيل أغنية تسلم الأيادى على الهواتف المحمولة مما أضطر بعض المنظمين لرفع أصواتهم والهتاف ضد الجيش .

 

 

 

عرض مسرحى داخل جامعة المنصورة

عرض مسرحى داخل جامعة المنصورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا