الإخوان ينظمون عرضًا مسرحيًا لأحداث رابعة بجامعة المنصورة .. والطلاب يردون بـ”تسلم الأيادي”

نظم العشرات من الطالبات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين عرض مسرحي اسكتش أمام كلية الحقوق فيما عرف بحرائر المنصورة وهو مصرع أربع سيدات من أعضاء الجماعة منذ ثلاثة اشهر بشارع الترعة بمدينة المنصورة أثناء تظاهرة لتأييد المعزول بقيام سيدة تقع على الأإرض نتيجة إطلاق النار عليها وقامت أخرى بالإمساك بمصحف وهى جالسة على الأرض وقامت أخرى تشرح ما حدث فى رابعة من وجهة نظر الإخوان وترديد هتافات يسقط يسقط حكم العسكر .

وقام بعض الطلاب بالرد بتشغيل أغنية تسلم الأيادى على الهواتف المحمولة مما أضطر بعض المنظمين لرفع أصواتهم والهتاف ضد الجيش .