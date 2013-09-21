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طلاب المدارس يشاركون فى يوم الهندسة المصرى بنماذج حضارية للمدن

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طلاب المدارس يشاركون فى يوم الهندسة المصرى بنماذج حضارية للمدن طلاب المدارس يشاركون فى يوم الهندسة المصرى بنماذج حضارية للمدن

شارك طلاب المدارس فى يوم الهندسة المصرى من خلال مسابقة لتصميم نموذج حضارى للمدينة التى يرغبون أن يروها فى المستقبل.

وتفقد العالم المصرى الدكتور مصطفى السيد ومعه عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعه هانى محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، وأحمد درويش رئيس فرع جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات المصرية فى جولة لمشاهدة مشاريع التخرج التى تضم أكتر من 243 مشروع تخرج لمجالات الاتصالات 54 و23 مشروع فى مجال هندسة البرمجيات وغيرها من المشاريع منها الهندسة المدنية والإلكترونية الطبية وهندسة البترول والعمارة والميكاترونكس.

وحصدت جامعة القاهرة النصيب الأكبر من المشاركة هذا العام، حيث تم تسجيل أكثر 30 مشروع تخرج فى المجالات المختلفة، وتأتى جامعة حلوان فى المركز الثانى فى عدد المشاريع بنصيب 19 مشروعا، وبعدها جامعة الإسكندرية، والمنوفية 14 مشروعا، وتأتى مشاركة كل من جامعة الزقازيق، وأكاديمية الشروق بـ7 مشاريع ومشاركة الجامعات والمعاهد الخاصة مثل المعهد العالى للتكنولوجيا ومودرن أكاديمى والجامعة الألمانية والأمريكية وجامعة الدولية والأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا والنقل البحرى، حيث تتلقى كل هذه الجامعات وأكثر بكم هائل من أفكار المشاريع الهندسية.

كما يضم المؤتمر المشروعات المتنافسة فى مدينة المستقبل "فيتوشر سيتى" والمسابقة بين طلاب المدارس الإعدادية برعاية وزارة التربية والتعليم، وتهتم بطلاب المدارس أصحاب الميول والأفكار الهندسية وهى مسابقة يتم فيها السماح للطلاب بتصميم نموذج حضارى للمدينة التى يرغبون أن يروها فى المستقبل، هذا بالإضافة إلى المشاريع المشاركة من خارج مصر.

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مصر 365

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