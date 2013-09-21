1990«حبة رمل».. خطوة أولى على الطريق الصعب

دائما وفي اغلب الأعمال المسرحية لا يخلو العرض الأول من بعض العيوب، وفي بعض الأحيان تطغى هذه العيوب على العمل ككل وتحد من تأثيره، وفي احيان اخرى يطغى الموضوع بقوته والممثلون بإجادتهم على كل العيوب الصغيرة الأخرى، وفي مسرحية " حبة رمل " لمسرح دبي الأهلي، كانت هناك عوامل اخرى بجانب الموضوع واداء الممثلين تجعلك تتناسى كل الهفوات، ومن هذه العناصر البيئة او المكان الذي تدور فيه الأحداث، حيث انه لا توجد خشبة مسرح، ولا ستارة، فالممثلون والجمهور على مستوى واحد. وتدور احداث المسرحية حول قصة حب تمنعها الظروف والمجتمع من التبرعم، وهي من تأليف واخراج ناجي الحاي، وشارك في التمثيل عائشة عبد الرحمن، محمد الدوسري، حافظ امان وحنان عبد الجليل. وتعد مسرحية "حبة رمل" خطوة أولى على الطريق الصعب. 4 أبريل 1990

1986 معسكر عمل اليوم الواحد

استهلت جمعية مرشدات الإمارات نشاطها قبل حلول اجازة الربيع بمعسكر عمل اليوم الواحد، الذي اقامته بمقر الجمعية بالشارقة، وكالعادة اشتمل المعسكر على العديد من النشاطات الحيوية التي عرفت بها حركة المرشدات، مثل تشييد البوابات ونصب الأعمدة وانشاء المواقد وتمهيد الأرض. 3 يناير 1986

1984 - 25 دارساً في بداية دورة الحكام

افتتح عبد الرحمن الحساوي مدير ادارة الشباب في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، دورة الدراسات التحكيمية التي ينظمها مركز اعداد القادة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم للحكام المواطنين الجدد، وذلك بمقر المركز في دبي.

وكان 25 دارسا قد حضروا في بداية الدراسات من اصل 32 دارسا. وقد بدأ عبيد ابراهيم قبل المحاضرة الأولى بتقديم المحاضر الحكم الدولي علي قنديل، وقال عنه إنه من اميز المحاضرين العرب، وطالب الدارسين بالاستفادة منه. 25 فبراير 1984

الشيباني يفتتح معرض التربية الأسرية

افتتح حمد أحمد الشيباني مدير منطقة دبي التعليمية، معرض التربية الأسرية الذي اقيم في مدرسة عائشة الإعدادية للبنات في دبي.

وقد اشتمل المعرض على معروضات من عمل الطالبات في جميع المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الحالي 84 ــ 1985، ومن ضمنها تنفيذ مجسمات علمية للمنهاج الجديد المطور في المرحلة الابتدائية وبعض المأكولات والألبسة على اختلاف انواعها.

4 أبريل 1985

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل جلال الرفاعي

20 يناير 1980

29 يناير 1980