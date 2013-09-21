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صور.. شرطة الشارقة تنقذ فتاة حاولت الإنتحار من قمة أحد الفنادق

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صور.. شرطة الشارقة تنقذ فتاة حاولت الإنتحار من قمة أحد الفنادق صور.. شرطة الشارقة تنقذ فتاة حاولت الإنتحار من قمة أحد الفنادق

تمكنت شرطة الشارقة من إنقاذ فتاة حاولت الإنتحار من قمة أحد الفنادق .

كانت الفتاة التي يقال أنها من جنسية عربية  ، قد حاولت الانتحار وذلك بالقاء نفسها من على قمة أحد الفنادق بمنطقة التعاون في مدينة الشارقة ، قبل أن تتدخل الشرطة وتسيطر على الموقف .

وقد تم نقل الفتاة الى مستشفى القاسمي و جاري التحقيق معها .

وقد تداول ناشطون في تويتر صورا للحادثة التي تجري تفاصيلها حاليا ، في حين يتواجد أفراد شرطة الشارقة في المنطقة فيي محاولة لمنع هذه الجريمة .

 ولم تتضح حتى الان اية تفاصيل حول الحادثة ودوافعه .. سنوافيكم بالمستجدات اولا بأول

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