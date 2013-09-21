صور.. شرطة الشارقة تنقذ فتاة حاولت الإنتحار من قمة أحد الفنادق

تمكنت شرطة الشارقة من إنقاذ فتاة حاولت الإنتحار من قمة أحد الفنادق .

كانت الفتاة التي يقال أنها من جنسية عربية ، قد حاولت الانتحار وذلك بالقاء نفسها من على قمة أحد الفنادق بمنطقة التعاون في مدينة الشارقة ، قبل أن تتدخل الشرطة وتسيطر على الموقف .

وقد تم نقل الفتاة الى مستشفى القاسمي و جاري التحقيق معها .

وقد تداول ناشطون في تويتر صورا للحادثة التي تجري تفاصيلها حاليا ، في حين يتواجد أفراد شرطة الشارقة في المنطقة فيي محاولة لمنع هذه الجريمة .

ولم تتضح حتى الان اية تفاصيل حول الحادثة ودوافعه .. سنوافيكم بالمستجدات اولا بأول