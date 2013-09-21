جمارك دبي تحبط محاولة تهريب أكثر من 830 جراما من الهيروين

أحبطت إدارة عمليات المطارات بجمارك دبي محاولة تهريب أكثر من 830 جراما من مخدر الهيروين عبر مطار دبي خبأها مسافر آسيوي الجنسية في 50 كبسولة ووضعها في أحشائه.

وأوضح علي المقهوي مدير إدارة عمليات المطارات في جمارك دبي إن مفتشي الجمارك في مبنى المطار رقم 1 اشتبهوا بأحد المسافرين ..وعند وصوله إلى أجهزة التفتيش تم تفتيش حقائبه ولكن لم يتم العثور على أي شيء مخالف مما استدعى تحويل المسافر إلى غرفة التفتيش الذاتي وعرضه على جهاز فحص الأحشاء وتبين وجود أجسام غريبة في أحشائه وعند سؤاله اعترف بأنه يحمل في أحشائه 50 كبسولة وأنه ليس لديه علم بمحتوى هذه الكبسولات.

وقال المقهوي أنه في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين جمارك دبي والقيادة العامة لشرطة دبي تم تسليم المسافر ومحضر الضبط والمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال التحقيقات الجمركية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم حيث تبين بالمتابعة اللاحقة أن هذه الكبسولات كانت تحتوي على مادة الهيروين النقي المخدرة بوزن 830 جراما.

وأضاف أن الكفاءة العالية التي يتمتع بها مفتشو جمارك دبي ومعرفتهم بأساليب وطرق التهريب المحتملة وخبرتهم في لغة الجسد كانت وراء اكتشاف هذه السموم التي كان يحملها المسافر في أحشائه ..مؤكداً حرص جمارك دبي على الاستمرار في التصدي لهذه العمليات غير القانونية انطلاقاً من مسؤوليتها كخط حماية أول للمجتمع وبالاعتماد على كادر وطني من المفتشين المؤهلين الذين يتم إلحاقهم في دورات متخصصة في كافة المجالات مع تزويدهم بأجهزة حديثة لفحص الحقائب وكشف الأحشاء.

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