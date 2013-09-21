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المعارضة السورية: الجيش الحر يسيطر على سبع قرى في ريف حلب الجنوبي

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المعارضة السورية: الجيش الحر يسيطر على سبع قرى في ريف حلب الجنوبي المعارضة السورية: الجيش الحر يسيطر على سبع قرى في ريف حلب الجنوبي

كتب : أ ش أ منذ 47 دقيقة

أعلنت مصادر في المعارضة السورية، اليوم، سيطرة قوات الجيش الحر على سبع قرى في ريف حلب الجنوبي، وذلك في إطار المعارك مع القوات النظامية.

ونقلت قناة سكاي نيوز البريطانية، عن المصادر قولها إن معارك عنيفة تدور بين الطرفين على جبهات ريف حلب الجنوبي وسط تقدم للجيش الحر في عدة قرى.

وفي سياق متصل، قالت لجان التنسيق السورية إن اشتباكات اندلعت في بلدة الشيخ حديد بحماة، مشيرة إلى سقوط ضحايا.

كان ناشطون سوريون قد أفادوا في وقت سابق اليوم بمقتل أكثر من 40 جنديا من قوات النظام في اشتباكات مع الجيش السوري الحر في "كرناز" بريف حماة. وذلك في إطار المعارك مع القوات النظامية.

ونقلت قناة سكاي نيوز البريطانية، عن المصادر قولها إن معارك عنيفة تدور بين الطرفين على جبهات ريف حلب الجنوبي وسط تقدم للجيش الحر في عدة قرى.

وفي سياق متصل، قالت لجان التنسيق السورية إن اشتباكات اندلعت في بلدة الشيخ حديد بحماة، مشيرة إلى سقوط ضحايا.

كان ناشطون سوريون قد أفادوا في وقت سابق اليوم بمقتل أكثر من 40 جنديا من قوات النظام في اشتباكات مع الجيش السوري الحر في "كرناز" بريف حماة.

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