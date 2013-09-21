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أسير فلسطينى يهدد بالإضراب عن الطعام حتى استجابة إسرائيل وتقديم العلاج

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أسير فلسطينى يهدد بالإضراب عن الطعام حتى استجابة إسرائيل وتقديم العلاج أسير فلسطينى يهدد بالإضراب عن الطعام حتى استجابة إسرائيل وتقديم العلاج

هدد أسير فلسطينى من سجنه فى ايشل بصحراء النقب اليوم السبت، بالإضراب عن الطعام والدواء إن لم تستجب مصلحة سجون الاحتلال لمطلبه فى تقديم العلاج اللازم له.

وقال الأسير الفلسطينى ثائر حلاحله (34عاما)، لمحامى نادى الأسير الذى قام بزيارته "أنه وعلى الرغم من تأكيد الأطباء إصابته بفيروس التهاب الكبد الوبائى من الدرجة B، إلا أنه وحتى هذا الوقت لم يقدم له أى علاج حقيقى بل إن الدواء الذى يقدم له يزيد من معاناته"، مشيرا إلى وجود آلام مستمرة ترافقه وانتفاخ بارز فى البطن وعدم القدرة على الجلوس أو حتى الصلاة.

ولفت حلاحله أن معاناة أخرى تضاف فوق معاناته وهى المعاملة السيئة التى يتلقاها من طبيب عيادة السجن فهو يفضل أن يحتمل الأوجاع والألم على زيارة العيادة. وأشار إلى أن تفاقما حقيقيا ظهر على حالة الأسير مقارنة مع الزيارة الماضية، وأن وضع الأسير صعب ولا مجال للمماطلة فى تقديم العلاج وأن أعداد الأسرى المرضى فى "ايشل" فى ازدياد.

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مصر 365