حزب لبنانى يحذر من الرهان على أحداث سوريا ويطالب بتأييد مبادرة برى

أكد الحزب "الديمقراطى اللبنانى" دعمه لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برى الحوارية داعيا كافة الفرقاء اللبنانيين إلى تأييد تلك المبادرة دون قيد أو شرط.

وانتقد الحزب الذى يقوده الزعيم الدرزى طلال أرسلان فى بيان له اليوم من لا يزال يقيد نفسه برهانات إقليمية ودولية ويشترط شروطا تتعارض مع المصلحة الوطنية وتنسف سيادة واستقلال لبنان.

واستغرب عجز اللبنانيين عن تأليف حكومة وطنية سياسية جامعة تصون كيان البلاد وتحمى الشعب وتعيد هيبة الدولة والمؤسسات فيما التسويات الإقليمية تهب من كل حدب وصوب.

وحذر من أن أى رهان على نتائج ما يحدث فى سوريا من أى طرف كان سيكون رهانا خاسرا وسيفقد لبنان فرصة الإنقاذ الوطنى، وجدد دعوته إلى تلقف روحية المبادرة الوطنية والعمل على إنجاحها لحماية لبنان وتجنيبه أى ارتدادات خارجية.