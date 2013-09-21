مسئول دولى يعرب عن قلقه من منع القوات الإسرائيلية دخول المساعدات للفلسطينيين

أعرب منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية جيمس راولى عن قلقه العميق من منع القوات الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية لمجتمع فى حاجة ماسة له فى وادى الأردن بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، اليوم السبت، أن القوات الإسرائيلية منعت شاحنة تحمل خياما من منظمة إغاثة إنسانية لتقديمها لقرية (المكحول)، حيث يعيش 48 فلسطينيا من بينهم 16 طفلا فى حاجة ماسة للمأوى، عقب عمليات الهدم المتكررة التى قامت بها السلطات الإسرائيلية هذا الأسبوع، مشيرا إلى حدوث مواجهة بين هذه القوات وأعضاء من المجتمعات الدبلوماسية والإنسانية التى كانت متواجدة فى هذا المكان.

وطالب راولى السلطات الإسرائيلية بالإيفاء بالتزاماتهم بحماية هذه المجتمعات التى تقع تحت مسئوليتها، ووقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين، والتعدى على ممتلكاتهم، مؤكدا أن نزوح قرية فلسطينية بأكملها فى الأراضى المحتلة يعد تطورا مخيبا للآمال فى هذا الوقت المهم الذى يتطلع فيه المجتمع الدولى إلى إجراءات إيجابية على الأرض.