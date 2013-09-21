زعيم التيار الصدرى يدعو علماء الشيعة والسنة والأزهر للإسراع بإطفاء الفتنة بالعراق

دعا زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر علماء الشيعة والسنة والأزهر للإسراع بإطفاء الفتنة فى العراق، كما دعا منظمة التعاون الإسلامى لعقد جلسة طارئة لوضع حلول ناجعة لاستهداف أهل الشيعة والسنة.

وقال الصدر فى كلمة له وجهها إلى الشعب العراقى اليوم السبت، إنه من المنطلق العقلى والدينى والإسلامى والعقائدى والإنسانى، أهيب بالعراقيين أجمع أن يحكموا العقل والمنطق ويقدموا المصالح العامة على الخاصة.

وأضاف أن استهداف السنة قد يؤدى بنا إلى هاوية سحيقة لا يمكن الخروج منها لذلك ينبغى الحفاظ على وحدة العراق، مشيرا إلى أن استهداف أهل السنة ليس استهداف للإرهاب أو الفئة الضالة التى أخذت على عاتقها قطع الرقاب.

وتابع الصدر فى كلمته" إننا نهيب بالعراقيين اجمع أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يحقنوا الدم العراقى وأن يحكموا العقل والمنطق"، لافتا إلى أنه يمنع منعا بات استهداف أهل السنة وشيعته أو التعدى على مساجدهم ودور عباداتهم بل لابد من السعى إلى تقريب وجهات النظر فيما بينهم، داعيا علماء الشيعة والسنة والأزهر للإسراع بإطفاء هذه الفتنة.

يذكر أن المساجد ودور العبادة فى العراق تشهد بين الحين والأخر اعتداءات متكررة من قبل الجماعات المسلحة كان آخرها التفجير المزدوج بعبوتين ناسفتين الذى تعرض له أمس الجمعة مسجد مصعب بن عمير جنوبى مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين عقب صلاة الجمعة والذى أسفر بحسب مصدر أمنى عن مقتل وإصابة أكثر من 50 مصليا.

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