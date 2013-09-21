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خارجية فلسطين تدين الاعتداء على دبلوماسيين أجانب من قبل الاحتلال الإسرائيلى

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خارجية فلسطين تدين الاعتداء على دبلوماسيين أجانب من قبل الاحتلال الإسرائيلى خارجية فلسطين تدين الاعتداء على دبلوماسيين أجانب من قبل الاحتلال الإسرائيلى

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداء الغاشم الذى قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلى على دبلوماسيين أوروبيين وأجانب أثناء توجههم إلى خربة مكحول المنكوبة حاملين مساعدات إنسانية لسكانها.

وأشادت الوزارة فى بيان لها اليوم "السبت" بعمل ودور هؤلاء الدبلوماسيين من (فرنسا، وبريطانيا، وإسبانيا، وأيرلندا، وأستراليا)، وكذلك ممثلى المكتب السياسى للاتحاد الأوروبى، معتبرة ما قامت به قوات الاحتلال اعتداء مباشرا على هذه الدول وانتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف واتفاقية فينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ما تعرض له الدبلوماسيون الأجانب يعطى الصورة الحقيقية للعالم عما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطينى بشكل يومى من اضطهاد ومعاناة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وطالبت الخارجية جميع دول العالم بما فيها الرباعية الدولية بإدانة هذا العمل الجبان الذى تعرضت فيه الدبلوماسية الفرنسية ماريون كاستينج إلى الاعتداء، حيث سحبتها قوات الاحتلال خارج الشاحنة ودفعتها على الأرض غير مبالية بحصانتها الدبلوماسية، إضافة إلى ضرورة التحرك العاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطينى، والعمل من أجل توفير الحماية السياسية له.

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مصر 365