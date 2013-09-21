السعودية متفائلة بخلو موسم الحج من فيروس كورونا

قال وزير الصحة السعودى عبد الله الربيعة خلال مؤتمر طبى اليوم "السبت" فى الرياض، إن بلاده "متفائلة" بخلو موسم الحج المقبل من فيروس كورونا الذى قضى على 49 شخصا منذ انتشاره فى المملكة قبل عام بالضبط.

وأضاف أمام وزراء صحة ومسئولين فى القطاع من 15 بلدا يشاركون فى المؤتمر الثانى لطب الحشود "نحن متفائلون على مشارف موسم الحج بتحقيق إنجاز آخر" مؤكدا "نجاح موسم العمرة فى رمضان الماضى رغم ما يواجه العالم من تحديات صحية مثل فيروس كورونا".

وأشار إلى "التجربة الطويلة" للسعودية فى طب الحشود والتعامل بسرعة مع المستجدات".

كما أعلن الربيعة تدشين دبلوم طب الحشود "تزامنا مع إنشاء المركز العالمى لطب الحشود المتعاون مع منظمة الصحة العالمية وابرز مهامه إثراء البحث العلمى".

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية الخميس الماضى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية يبلغ 49 شخصا، ووفقا لأرقام الوزارة، ارتفع عدد الحالات المصابة إلى 107 توفى 49 منهم منذ اكتشاف فيروس كورونا فى المملكة فى سبتمبر 2012.

وكانت آخر حصيلة وفقا لمنظمة الصحة العالمية بلغت 54 شخصا من أصل 114 حالة مؤكدة فى العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا الذى يؤدى إلى مشاكل تنفسية وقصور كلوى سريع.