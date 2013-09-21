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بالفيديو.. هدف وتسديدة في القائم في ملخص لمسات زكي أمام كاظمة

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بالفيديو.. هدف وتسديدة في القائم في ملخص لمسات زكي أمام كاظمة بالفيديو.. هدف وتسديدة في القائم في ملخص لمسات زكي أمام كاظمة

قدم عمرو زكي مهاجم السالمية مباراة جيدة أمام كاظمة في الجولة الثالثة من الدوري الكويتي قاد فيها فريقه للفوز 3-1.

وعاد زكي مؤخرا لمنتخب مسجلا هدفا في الفوز على غينيا 4-2 في الجولة الأخيرة من مباريات مرحلة المجموعات من تصفيات المونديال.

ويستعد الفراعنة لمواجهة غانا في المرحلة النهائية من التصفيات، وتستضيف كوماسي مباراة الذهاب يوم 15 أكتوبر المقبل.

زكي شارك في المباراة أساسيا حتى نهايتها، وكان أخطر زملائه على مرمى كاظمة.

وأحبط قائم كاظمة تسديدة من البلدوزر في الشوط الأول، وتكلف الحارس ودفاع كاظمة بالتصدي لفرصه.

ودخل زكي الشوط الثاني بقوة وسجل هدف التعادل لفريقه فاتحا الطريقة لاكتساح المنافس، وأضاع أكثر من كرة خطيرة.

لمشاهدة ملخص لمسات زكي، اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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