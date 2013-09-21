غدًا.. جامعة القناة تستقبل 35 ألف طالب فى أول أيام الدراسة

قال الدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة استعدت بشكل مكثف لاستقبال الطلاب غدا الأحد، فى أول أيام الدراسة بالعام الجامعى الجديد 2013 /2014، وتستقبل الجامعة 35 ألف طالب، منهم 10 آلاف طالب وطالبة بالفرقة الأولى فى الفرع الرئيسى بالإسماعيلية وفرع العريش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين دخول الطلاب ومنع دخول السيارات التى لا تحمل تصاريح من الجامعة، أو الأشخاص من غير الطلاب، وتم تجهيز جراج خارج الجامعة للضيوف وأولياء الأمور، كما تم الانتهاء من تسكين الطلاب المغتربين بالمدينة الجامعية، للبدء فى الانتظام بالدراسة بداية من غد.

وأشار رئيس جامعة القناة إلى أنه تقرر تأجيل المحاضرات بفرع العريش لمدة أسبوع فقط، وسيتم استئناف المحاضرات الأسبوع القادم.

ونفى "محمدين" وجود أى مظاهرات لطلاب الإخوان اليوم بالجامعة لعدم وجود طلبة، وقال إن جميع العاملين من شئون إدارية وشئون طلاب وأعضاء هيئة تدريس متواجدون اليوم للتجهيز للدراسة غدا.