محافظ الأقصر يشارك الطلاب طابور الصباح

دعا اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، الطلاب والطالبات إلى العمل على تحصيل الدروس، والتطلع إلى مستقبل أفضل يحقق التنمية والرخاء لمصر وتحقيق الآمال فى خلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والابتكار.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ لطابور الصباح بمدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسى المشتركة، فى أول أيام العام الدراسى الجديد، وقيامه بجولة بعدد من مدارس مدينة الأقصر، منها مدرسة السلام الخاصة للغات، والأقصر الثانوية بنات، برفقة خضرى على أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم، وصفاء يوسف مدير عام التعليم بالمحافظة، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية.

وأشار المحافظ إلى ضرورة العمل بروح الفريق من أجل الصالح العام، وتحقيق الطموحات والالتزام بالسلوكيات الحسنة التى تعمل على تحسين صورة مصر، وخاصة الأقصر، فى المحافل الدولية، من أجل عودة السياحة وتدفقها مرة أخرى.

يذكر أن مدارس الأقصر استقبلت صباح اليوم السبت 217 ألفا و838 طالبا وطالبة بمختلف مراحل التعليم، بعد أن أنهت مديرية التربية والتعليم استعدادتها للعام الدراسى الجديد، بوصول 80% من الكتب المدرسية وزعت على المدارس بالإدارات التعليمية السبع.