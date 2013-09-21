السفير البريطانى بالقاهرة يهنئ الداخلية بنجاح العملية الأمنية بكرداسة

هنأ السفير البريطانى بالقاهرة جيمس وات، وزارة الداخلية المصرية بنجاح الحملة الأمنية الموسعة، التى شنتها الأجهزة الأمنية على منطقة كرداسة لتطهيرها من البؤر الإجرامية والإرهابية.

وأشاد وات، من خلال برقية أرسلها لوزارة الداخلية، بالأسلوب المحترف لقوات الأمن فى تعاملها مع العناصر الإجرامية والإرهابية بكرداسة والذى أدى إلى عدم إصابة أى من مواطنى كرداسة خلال العملية الأمنية.

كما قدم السفير البريطانى بالقاهرة خالص تعازيه للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لاستشهاد اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة والذى استشهد فى بداية تنفيذ العملية الأمنية بكرداسة.