أسقفية الشباب تفتتح الدورة 21 لمسابقة “الكأس لمين” الإثنين المقبل

تفتتح أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية الدورة الـ”21″ لمسابقة “الكأس لمين ؟” ، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك المرقسية وإشراف الأنبا موسى أسقف الشباب ، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس.وذلك مساء يوم الإثنين القادم ، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ونظمت أسقفية الشباب صباح اليوم مهرجان شباب “فور يو” بنادي أمون بالعبور.حيث إنطلقت الأتوبيسات المخصصة لنقل الشباب من أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

و أكدت الأسقفية أن اليوم يهدف إلى دعوة الشباب المسيحي للإشتراك بمهرجان الكرازة المرقسية 2014.