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أسقفية الشباب تفتتح الدورة 21 لمسابقة “الكأس لمين” الإثنين المقبل

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أسقفية الشباب تفتتح الدورة 21 لمسابقة “الكأس لمين” الإثنين المقبل أسقفية الشباب تفتتح الدورة 21 لمسابقة “الكأس لمين” الإثنين المقبل

تفتتح أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية الدورة الـ”21″ لمسابقة “الكأس لمين ؟” ، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك المرقسية وإشراف الأنبا موسى أسقف الشباب ، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس.وذلك مساء يوم الإثنين القادم ، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ونظمت أسقفية الشباب صباح اليوم مهرجان شباب “فور يو” بنادي أمون بالعبور.حيث إنطلقت الأتوبيسات المخصصة لنقل الشباب من أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

و أكدت الأسقفية أن اليوم يهدف إلى دعوة الشباب المسيحي للإشتراك بمهرجان الكرازة المرقسية 2014.

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