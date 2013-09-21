أخبار عاجلة

الأخبار - محسن سميكة :هناك أكثر من جلسات عرض وتسويق سيقوم بها الجانب المصري -
الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية -
الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

12 نصيحة لضمان نجاح جراحة السمنة

Google+ Print
12 نصيحة لضمان نجاح جراحة السمنة 12 نصيحة لضمان نجاح جراحة السمنة

هناك عوامل هامة تضمن نجاح جراحة السمنة، ومنها اختيار نوع الجراحة المناسبة للمريض وبالطبع كفاءة الجراح، ويقول د. شريف نبيل أخصائى جراحة السمنة والمناظير مستشفى للطيران، إن هناك نصائح هامة يجب أتباعها لضمان نجاح الجراحة وهى كالتالى:
> - الاستماع جيدا وتنفيذ تعليمات الطبيب المعالج.
> - الاقتناع أن الجراحة ما هى إلا وسيلة وليست عصا سحرية وإنما الإرادة هى الأساس، ولابد من وجود إصرار لدى المريض لتغيير أسلوب حياته وشكله.
> - شرب الكثير من الماء بعد الجراحة.
> - مضغ الطعام جيدا قبل ابتلاعه.
> - الابتعاد عن السكريات بعد الجراحة، إضافة أنها غير مفيدة وتعمل على ثبات أو زيادة الوزن إلا أنها أيضا تؤدى إلى شعور المريض بالجوع أكثر.
> - الابتعاد عن المشروبات الغازية.
> - الإكثار من تناول البروتين فى الطعام مثل اللحوم والألبان ومنتجاته.
> - تأجيل الحمل لمدة عامين بعد الجراحة.
> - عدم تناول أدوية إلا بعد الرجوع إلى الطبيب ولابد أن يكون الاتصال بين الطبيب والمريض مستمرا بعد الجراحة.
> - تناول وجبة الإفطار، إضافة إلى زيادة الحيوية خلال فترات النهار، فالدراسات أثبتت أن الذين يواظبون على وجبة الإفطار يكون معدل نزول الوزن معهم أكثر ممن لا يتناولون الإفطار.
> - ممارسة الرياضة هامة جدا خاصة فى الشهور الأولى حيث تساعد على نزول الوزن بشكل أكبر والمعروف أن اكبر معدلات نزول الوزن يكون خلال هذه الشهور، أيضا الرياضة تساعد على شد الجلد وتقليل الترهلات والتى قد تحدث بعد الجراحة بسبب النزول الكبير فى الوزن.
> - الاستمتاع بالحياة الجديدة عقب نزول الوزن وتحسن الصحة والشكل العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - محسن سميكة :هناك أكثر من جلسات عرض وتسويق سيقوم بها الجانب المصري

الأخبار - محسن سميكة :هناك أكثر من جلسات عرض وتسويق سيقوم بها الجانب المصري

الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية

الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب