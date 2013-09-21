12 نصيحة لضمان نجاح جراحة السمنة

هناك عوامل هامة تضمن نجاح جراحة السمنة، ومنها اختيار نوع الجراحة المناسبة للمريض وبالطبع كفاءة الجراح، ويقول د. شريف نبيل أخصائى جراحة السمنة والمناظير مستشفى مصر للطيران، إن هناك نصائح هامة يجب أتباعها لضمان نجاح الجراحة وهى كالتالى:

> - الاستماع جيدا وتنفيذ تعليمات الطبيب المعالج.

> - الاقتناع أن الجراحة ما هى إلا وسيلة وليست عصا سحرية وإنما الإرادة هى الأساس، ولابد من وجود إصرار لدى المريض لتغيير أسلوب حياته وشكله.

> - شرب الكثير من الماء بعد الجراحة.

> - مضغ الطعام جيدا قبل ابتلاعه.

> - الابتعاد عن السكريات بعد الجراحة، إضافة أنها غير مفيدة وتعمل على ثبات أو زيادة الوزن إلا أنها أيضا تؤدى إلى شعور المريض بالجوع أكثر.

> - الابتعاد عن المشروبات الغازية.

> - الإكثار من تناول البروتين فى الطعام مثل اللحوم والألبان ومنتجاته.

> - تأجيل الحمل لمدة عامين بعد الجراحة.

> - عدم تناول أدوية إلا بعد الرجوع إلى الطبيب ولابد أن يكون الاتصال بين الطبيب والمريض مستمرا بعد الجراحة.

> - تناول وجبة الإفطار، إضافة إلى زيادة الحيوية خلال فترات النهار، فالدراسات أثبتت أن الذين يواظبون على وجبة الإفطار يكون معدل نزول الوزن معهم أكثر ممن لا يتناولون الإفطار.

> - ممارسة الرياضة هامة جدا خاصة فى الشهور الأولى حيث تساعد على نزول الوزن بشكل أكبر والمعروف أن اكبر معدلات نزول الوزن يكون خلال هذه الشهور، أيضا الرياضة تساعد على شد الجلد وتقليل الترهلات والتى قد تحدث بعد الجراحة بسبب النزول الكبير فى الوزن.

> - الاستمتاع بالحياة الجديدة عقب نزول الوزن وتحسن الصحة والشكل العام.