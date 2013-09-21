Roberto Cavalli يطلق مذكراته في أسبوع ميلانو للموضة

أطلق المصمم الإيطاليّ الشَّهير Roberto Cavalli كتاب مذكَّراته في أول أيَّام أسبوع الموضة في ميلانو بعد 4 سنوات من العمل عليه بحضور عدد كبير من المعجبين الذين تألَّقوا بتصاميمه الجذَّابة، ومنهم: العارضة الشَّهيرة Karolina Kurkova، ورئيسة تحرير مجلَّة "Vogue" الإيطاليَّة Franca Sozzani.

حمل الكتاب عنوان "Just Me!"، وعلى الغلاف وضعت صورة للمصمم في فترة شبابه، وقد وصفهCavalli بقوله: "هذا الكتاب لا يتكلَّم عن الموضة، بل يحكي قصَّة فتى جاء من عائلة متواضعة وحقق النَّجاح بإرادته القويَّة"، وأضاف: "كتبت هذه المذكّرات ببطء شديد, كتبتها لي ولأترك شيئاً ألهم أطفالي به".

وصرّح المصمم لمجلَّة "WWD" بأنَّه كان ممثلاً بارعاً خلال مسيرته المهنيَّة، وقرر أن يظهر على حقيقته في هذا الكتاب؛ ليعرف العالم شخصيَّته الحقيقيَّة.