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أي إطلالة تختارين لكارول؟

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أي إطلالة تختارين لكارول؟ أي إطلالة تختارين لكارول؟

السبت 21-09-2013 18:12

بيروت- رولا زعزع عيّاد

تحظى النجمة كارول سماحة بنسبة إعجاب عالية من قبل جمهورها. فهي صاحبة إطلالة مميزة ورصينة، تتقن فن الوقوف أمام عدسات الكاميرات بكثير من التألق والثقة. كما أن لكارول خطاً معروفاً في اختيار أزيائها، حيث نراها تتجه إلى اختيار النمط الكلاسيكي والملابس الرزينة. إلا أنها تفاجئنا في بعض المرات باختيارها أزياء جريئة ومكشوفة، ولكنها تبقى محافظة على رصانة إطلالتها. وخلال رصدنا لبعض صور كارول، تبيّن لنا أنها تنوّع في اختيار الألوان التي ترتديها، ولكن اللون الأسود يبقى الأكثر تناغماً مع لون شعرها وبشرتها، ويمنحها إطلالة لافتة.
شاهدي صور كارول وأخبرينا أي إطلالة هي الأجمل برأيك؟

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