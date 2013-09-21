إكتمال الاستعدادات لليوم الوطني بـ 7500 علم

منيف الكويكبي (القريات)

أكملت أمانة منطقة الجوف استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الثالث والثمانين والتي تنوعت بين إقامة فعاليات ثقافية وترفيهية شملت مناحي الجوف ومدينة سكاكا.وبين أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني أن مناسبة اليوم الوطني تعد فرصة لاستحضار الذكرى العزيزة على قلوب الشعب كافة، مبينا أن المنطقة ستحتضن فعاليات ترفيهية وشعبية بذكرى الوطن من خلال برنامج متكامل تبدأ فعالياته مغرب الأحد المقبل بعروض متنوعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأنشطة الترفيهية والتراثية التي تناسب جميع أفراد العائلة وفئات المجتمع وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لإتاحة الفرصة لأبناء الوطن للتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني الثالث والثمانين لهذا العام. في حين أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عاطف الشرعان أن طرق مدينة سكاكا تزينت بأكثر من 7500 علم للمملكة، موضحا أن الفعاليات المقامة تستهدف العائلات في متنزه العين «الدراجة» غرب التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق أكبر منطاد هوائي على مستوى المنطقة الشمالية ليعتلي سماء مقر الاحتفالية، فيما تم تجهيز خيمة تهدف لتعزيز الانتماء الوطني بالمحافظة على الممتلكات العامة والدعوة لعدم العبث بها وتشويهها، بالإضافة إلى تخصيص مكان لذوي الاحتياجات الخاصة لإشراكهم في فرحة الوطن، وعرض لمسرحية «فرحتنا غير» والتي يمثلها مجموعة شباب من المنطقة.