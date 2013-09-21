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قرارات إدارية بتعليم الجوف

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قرارات إدارية بتعليم الجوف قرارات إدارية بتعليم الجوف

 فايز الشراري (طبرجل)

أصدر المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الجوف مطر بن أحمد رزق الله الزهراني عددا من قرارات التكليف، على النحو التالي: ميمونة بنت إسماعيل بلال الدرعان مشرفة تربوية في إدارة التوعية الإسلامية، صالحة بنت شطيط عواد الرويلي مشرفة لمواد التربية الاجتماعية والوطنية في مكتب التربية والتعليم بسكاكا، أمل بنت إبراهيم شبيب العبدالله مشرفة إعلام تربوي، حكيمة بنت سليمان شريم الراشد مشرفة لوحدة التنمية المهنية في إدارة التوجيه والإرشاد، نوير بنت جارد فهيد البحيران مشرفة لوحدة الإرشاد التربوي في إدارة التوجيه والإرشاد، بلقيس بنت عبدالعزيز محمد حبتر مشرفة لوحدة الإرشاد الاجتماعي في إدارة التوجيه والإرشاد، هلا بنت مناور خميس الغدير مشرفة لوحدة الإرشاد المهني في إدارة توجيه وإرشاد الطالبات، مديحة بنت عبدالعزيز مفلح الجوفي مشرفة لوحدة الرشاد النفسي، صباح بنت فارس هليل الرويلي مشرفة توجيه وإرشاد في مكتب التربية والتعليم بسكاكا، أميرة بنت محمد ثنيان الحرفوش مشرفة تخطيط وتطوير، عائشة بنت عبد الرحمن سبيلة مطر مشرفة توجيه وإرشاد في مكتب التربية والتعليم بسكاكا، منيرة بنت قائض سليمان الشمري مشرفة توجيه وإرشاد في مكتب التربية والتعليم بسكاكا.

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