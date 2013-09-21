جامعة تبوك تبحث سبل التعاون مع أوكشنر الصحية الأمريكية

بديعة حسن (تبوك)

بحثت جامعة تبوك في اجتماعها الأول لمجلس التعليم العالي برئاسة مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي بحضور الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور أحمد الصالح سبل التعاون والموافقة على عقد خدمات بين جامعة تبوك و(Ochsner health systems) منظومة أوكشنر الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية لتقديم الخبرات والخدمات الاستشارية لتطوير المستشفى الجامعي.كما ناقش المجلس طلب الموافقة على منح درجة الماجستير في علم النفس العيادي العلمي لبعض الطلاب والطالبات للعام الجامعي 1433/1434هـ، وعلى مشروع ميزانية الجامعة عن العام المالي 1435/1436هـ تمهيدا لرفعه لوزير التعليم العالي، وعلى إقرار القواعد المنظمة للابتعاث وتدريب منسوبي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، وعلى بعض تعيينات أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة.