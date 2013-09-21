تعقب مخالفي الأوزان على الطرق بالميزان المتنقل

عبدالعزيز المشيطي (القريات)

شرعت الإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة الجوف، بتعقب المخالفين للأوزان الزائدة على الطرق الخارجية لمنطقة الجوف، وذلك عبر موازين متنقلة ترصد من خلالها الشاحنات التي تتجاوز الوزن المسموح به.وأوضح لـ«عكاظ» مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة الجوف المهندس ماجد بن فهد الشمري أن إدارته قامت بثلاث حملات على طرق مختلفة خلال أسبوع واحد رصدت من خلالها عددا (30) شاحنة مخالفة لأنظمة الوزن، وتمت مخالفتها حسب أنظمة وزارة النقل وقدرت مبالغ المخالفات بـ(83100) ريال، مبينا أن الأوزان الزائدة تعمل على تهالك البنية التحتية وتقليل العمر الافتراضي للطرق، وتتسبب لها في هبوطات، ما يشكل خطرا على مستخدمي الطرق.وأهاب الشمري بأصحاب الشاحنات التعاون بالالتزام بالأوزان المصرح بها للنقل، مؤكدا أن إدارته لن تتهاون في ردع المخالفين، مقدما شكره وتقديره للقوة الخاصة لأمن الطرق وإدارة المرور على تعاونهم، متمنيا السلامة للجميع.