شركة بلاكبيرى الكندية للهواتف الذكية تعتزم تسريح 4500 عامل

ذكرت تقارير إخبارية، أن شركة بلاكبيرى الكندية لصناعة الهواتف الذكية ستسجل خسائر صافية خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى تتراوح ما بين 950 و995 مليون دولار أمريكى.

فى الوقت نفسه أكدت الشركة اعتزامها تسريح عدد كبير من العمال، حيث قالت إنها تستهدف الاستغناء عن حوالى 4500 عامل لتقليل نفقات التشغيل بنسبة 50% تقريبا بنهاية الربع الأول من العام المالى 2015 فى مايو من العام.

وأشارت صحيفة "جلوب أند ميل" الكندية إلى أن الشركة تتوقع بيع حوالى 3.7 مليون هاتف خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى مقابل حوالى 7.4 مليون هاتف خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

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