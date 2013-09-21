شركة أمريكية تورد صفقة صواريخ اعتراضية قيمتها 4 مليارات دولار للإمارات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها انتهت من عقد قيمته أربعة مليارات دولار مع شركة لوكهيد مارتن لتزويد الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة بمعدات دفاع صاروخى إضافية.

وقال الموجز اليومى للعقود الرئيسية للأسلحة الذى يصدره البنتاجون، إن الصفقة تشمل نظام (ثاد) للدفاع الصاروخى والمصمم لاعتراض الصواريخ البالستية فى الهواء.

وقال ريكى اليسون مؤسس جماعة تحالف الدفاع الصاروخى التى لا تسعى للربح، إن العقد يعكس ثقة وطلبا متزايدين لنظام الدفاع الصاروخى.

وقال مات جويس مدير برنامج لوكهيد لنظام الدفاع الصاروخى، إن الصفقة التى يجرى التفاوض عليها منذ عدة سنوات ستضم طلبيات للولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية، وستوفر مدخرات للولايات المتحدة تبلغ نحو 10%"

وقال بيان البنتاجون إن الصفقة تشمل 192 صاروخا اعتراضيا لدولة الإمارات وما يصل إلى 110 صواريخ اعتراضية للجيش الأمريكى تشمل خيارا للسنة المالية 2014 يبلغ قيمته 352 مليون دولار يتم استخدامه فى موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر.

وقال جويس إن هذا الخيار سيسمح للحكومة الأمريكية بالاستفادة من تسعير أقل فى وقت تواجه فيه تخفيضات إضافية محتملة فى ميزانية الدفاع الأمريكية، وتجرى الولايات المتحدة محادثات مع قطر بشأن صفقة مماثلة.

وقال جويس إن السعودية واليابان وكوريا الجنوبية أبدت اهتماما أيضا.

>