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وزير التخطيط:تحديد تكلفة الحد الأدنى للأجور مسئولية"المالية"

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وزير التخطيط:تحديد تكلفة الحد الأدنى للأجور مسئولية"المالية" وزير التخطيط:تحديد تكلفة الحد الأدنى للأجور مسئولية"المالية"

صرح د. أشرف العربى وزير التخطيط أن وزارة المالية هى المنوطة بتحديد تكلفة قيمة الحد الأدنى للأجر بالقطاع الحكومى، والتى أعلنت عن تطبيقها مؤخرا، والتى ستصل إلى 1200 جنيه للفرد.

وقال العربى، فى تصريحات خاصة، إن وزارة المالية تقوم حاليا بحساب التكلفة الدقيقة لهذا القرار، وسيتم الإعلان عنها قريبا، ونفى التصريحات المنسوبة إليه بشأن تحديد قيمة تكلفة الحد الأدنى من الأجور بالقطاع الحكومى والتى نشرتها بعض الصحف والمواقع الإعلامية.

وكانت بعض المواقع والصحف قد نشرت على لسان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، ورئيس المجلس القومى للأجور، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيستفيد منه 2 مليون عامل، بتكلفة تصل لنحو مليار جنيه شهريًا.

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مصر 365

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