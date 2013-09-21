مصدر أمني: المختطف الأجنبي أمريكي الجنسية ويسكن "صنعاء القديمة"

كتب : الأناضول منذ 36 دقيقة

قال مصدر أمني رفيع، اليوم، إن الأجنبي الذي تم اختطافه الثلاثاء الماضي من قبل مسلحين في العاصمة اليمنية صنعاء هو أمريكي الجنسية.

وأوضح المصدر أن الأجنبي المختطف يدعى لوك سمرس، 28 عاما، ويعمل مترجماً في مؤتمر الحوار الوطني باليمن.

ولفت إلى أن المختطف يسكن "حارة بروم" في صنعاء القديمة، وتم معرفة اسمه من خلال تسجيل الكاميرات الموجودة داخل متجر كان يتسوق داخله سمرس في شارع الزبيري، أحد أهم الشوارع الرئيسية في صنعاء.

وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا الثلاثاء الماضي أجنبيا أثناء خروجه من متجر "الهدى" في شارع الزبيري، أحد أكبر شوارع العاصمة، دون التعرف وقتها على جنسية المختطف.

ولم يتضح الجهة التي قامت بالاختطاف ،كما لم تعلن أي جهة مسؤليتها عن الحادث.

جاء ذلك في ظل استمرار خطف عدد من الأجانب في اليمن من بينهم دبلوماسي إيراني ودبلوماسي سعودي وصحفية هولندية وزوجها.

ويشهد اليمن عمليات خطف ينفذها مسلحون بهدف الضغط على السلطات لتحقيق مكاسب، بينها الإفراج عن سجناء أو طلب فدية مالية أو مطالب أخرى.