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نائب لبنانى: زحلة ليست تل أبيب لكنها ترفض مشروع حزب الله

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نائب لبنانى: زحلة ليست تل أبيب لكنها ترفض مشروع حزب الله نائب لبنانى: زحلة ليست تل أبيب لكنها ترفض مشروع حزب الله

أكد النائب اللبنانى إيلى مارونى عضو كتلة "الكتائب" اللبنانية، أن "مدينة زحلة ليست تل أبيب ليتصرف فيها حزب الله كما تصرف"، فى إشارة إلى قيام الحزب بإصلاح اتصالاته فى المدينة ذات الأغلبية الكاثوليكية.

وقال مارونى فى تصريح صحفى اليوم إن زحلة رافضة لمشروع حزب الله للسيطرة على الدولة ومكوناتها"، وهى تؤيد تحالف 14 آذار.

وأضاف أننا فى لبنان ندفع الثمن لما يحدث فى سوريا خصوصا بعد تدخل حزب الله فى القصير"، مشيرا إلى أن "النظام السورى يحاول زعزعة الأوضاع فى لبنان من خلال الانفجارات"، واعتبر أن "تصرف العماد ميشال عون بعد أحداث معلولا كان هدفه زعزعة الثقة بمسيحيى 14 آذار".

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