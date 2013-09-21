رئيس المجلس الوطنى السورى: لا نعول على تعهدات النظام بتدمير أسلحته الكيماوية

أكد جورج صبرا رئيس المجلس الوطنى السورى أن المجلس لا يعول على تعهدات النظام السورى بتسليم وتدمير أسلحته الكيماوية، مشيرا إلى أن التجربة تثبت فشل جميع المبادرات الدولية والإقليمية بسبب تعنت هذا النظام.

وتأتى تصريحات صبرا بالتزامن مع بدء الحكومة السورية إرسال تفاصيل عن ترسانتها من الأسلحة الكيماوية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فى لاهاى، وذلك فى إطار اتفاق روسى أمريكى للتخلص من ترسانة دمشق من تلك الأسلحة.

وقال صبرا، فى تصريح لشبكة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم السبت من اسطنبول، إنه من المؤسف أن تقع المنظمة الدولية فى الحيل الروسية بحيث تختزل القضية السورية فى السلاح الكيماوي، مضيفا أن مثل هذه الخطوات ستمنح النظام الوقت للمراوغة وممارسة المزيد من أعمال القتل.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذى للمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذى يضم 41 عضوا مطلع الأسبوع القادم لمراجعة المخزون السورى والموافقة على تنفيذ الاتفاق للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية فى غضون تسعة أشهر.

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