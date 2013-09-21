الجامعة العربية: سوريا تتصدر الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب بنيويورك

أكد المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير نصيف أن اجتماع وزراء الخارجية العرب التنسيقى المقرر بعد غد الاثنين، فى نيويورك، بحضور الأمين العام للجامعة العربية هو اجتماع سنوى تشاورى، يركز على عدد من القضايا فى مقدمتها الأزمة السورية على ضوء الاتفاق الذى توصل إليه بين الأمريكى والروسى وعلى ضوء أيضا الاجتماعات التى ستعقد بين وزيرى الخارجية الأمريكى والروسى وعدد من الوزراء الآخرين.

وأضاف فى تصريحات له اليوم السبت، أن هناك اتصالات ستجرى بشأن تسريع الخطوات نحو عقد مؤتمر جنيف -2 لإيجاد حل سياسى للأزمة السورية، موضحا أنه سيتم مناقشة القضية الفلسطينية وما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وما يمكن عمله فيما يتعلق أيضا بالسياسيات الإسرائيلية الاستيطانية فى إطار الأمم المتحدة.

ومن ناحية أخرى، أكد حتى أن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى سيشارك فى اجتماع حول لبنان لمساعدتها فى استيعاب أزمة اللاجئين السوريين والعمل على المساعدة فى استقرار لبنان، ومن المقرر عقد هذا الاجتماع فى نيويورك الأربعاء المقبل، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيرسل رسالة مفادها حرص المجتمع الدولى على امن واستقرار لبنان.

وحول المأمول عربيا فيما يخص الأزمة السورية بعد الاتفاق الروسى الأمريكى الأخير، قال المتحدث الرسمية باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن المأمول هو تنفيذ الاتفاق الأخير وتسهيل الذهاب إلى مؤتمر جينيف -2 فهذا موقف أساسى للجامعة العربية وتعمل عليه، موضحا أن هناك أطروحات بشأن إمكانية عقد هذا المؤتمر الشهر المقبل وضرورة تهيئة الظروف لإنجاح المؤتمر.