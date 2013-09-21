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10 أمور لا تنسيها عند توضيب حقيبة السفر

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10 أمور لا تنسيها عند توضيب حقيبة السفر 10 أمور لا تنسيها عند توضيب حقيبة السفر

بعد الانتهاء من توضيب حقيبة السفر استعداداً للانطلاق في رحلتك، قد تغيب عن بالك بعض الأمور الأساسيّة التي يُمكن أن تضعك في موقف مربك.ولذا، يُطلعك "سيدتي نت" على كيفيّة تجهيز حقيبة السفر، ويُذكّرك بأهمّ الاحتياجات التي يجب أن تحضريها وإيّاك.
- ابدئي بتدوين كلّ احتياجاتك، قبل السفر، ضمن جدول منظّم، تفادياً لنسيان أيّ غرض هام بالنسبة إليك.ويُفضل، في هذا الإطار، وضع جميع أغراضك في حقيبة كبيرة.
ـ تأكّدي من أنّ الملابس التي تحملينها كافية لجميع أيّام الإجازة.
- ضعي جواز السفر وتذكرة الطيران في حقيبة يد صغيرة.
- احرصي على الاحتفاظ بأموال نقديّة من عملة البلد الذي ستزورينه، في حقيبة يدك الصغيرة.
- تأكّدي من وجود شاحن المحمول معك، وكذلك شاحن الجهاز اللوحيّ، بالإضافة إلى محوّل كهربائيّ، بسبب اختلاف قوّة الكهرباء بين دولة وأخرى.
- لا تنسي الكاميرا فهي من أساسيات رحلتك، من أجل التقاط أجمل الصور والاحتفاظ بأمتع لحظات رحلتك.
- احرصي على أخذ بعض الإسعافات الأوليّة كضمّادات الجروح والمسكّنات وخافض الحرارة، وبالطبع أدويتك.
- يمكنك الاحتفاظ بالإبرة والخيط لتكون مفيدة في بعض المواقف.
ـ ضعي المناديل المعطّرة في شنطة يدك تحسّباً لاتّساخ يديك، بالإضافة إلى المحارم الورقية الصغيرة المخصّصة للسفر. ولا تنسي معقّم اليدين الفوري.
- من الممكن أخذ الكتاب المفضّل لديك أو راديو صغير للاستمتاع بأنغام الموسيقى في الرحلات الطويلة، بالإضافة إلى معجم يسمح لك بترجمة لغة البلد الذي ستزورينه.

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