إصابة مسؤول الأمن بمدرسة بسوهاج بعد طعنه بسكين من أحد الأهالي

أصيب أحمد صلاح زين مسؤول الأمن بالمدرسة الثانوية المشتركة بجزيرة شندويل بسوهاج ، حيث تبين قيام أحد المواطنين من قرية القرامطة بطعنه بسلاح أبيض في زراعه الأيمن بعد أن حاول القيام بفض إشتباك حدث بين المواطن المذكور وأحد تلاميذ المدرسة .

وأكد شهود العيان قيام بعض المواطنين من قرية المتهم المذكور بإطلاق بعض الأعيرة النارية في الهواء علي المدرسة حتي يتمكن المتهم المذكور من الفرار وهو ما حدث بالفعل ولقد حدثت حالة من الذعر والرعب بين طلاب المدرسة وغادر بعضهم إلي منازلهم ، وأنتقلت أجهزة الأمن بسوهاج إلي المدرسة للتحقيق في الواقعة وكشف ملابسات حدوثها وإلقاء القبض علي المتهم .