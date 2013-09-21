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محافظ الأقصر يحضر طابور أول يوم دراسي فى بعض مدارس المحافظة‎

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محافظ الأقصر يحضر طابور أول يوم دراسي فى بعض مدارس المحافظة‎ محافظ الأقصر يحضر طابور أول يوم دراسي فى بعض مدارس المحافظة‎

محافظ الإقصر أثناء حضوره الطابور

دعا اللواء “طارق سعد الدين” محافظ الأقصر الطلاب والطالبات الي العمل علي تحصيل الدروس والتطلع الي مستقبل افضل يحقق التنمية والرخاء لمصر وتحقيق الامال في خلق اجيال جديدة قادرة علي الابداع والابتكار.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ لطابور الصباح بمدرسة عمار بن ياسر للتعليم الاساسي المشتركة في اول ايام العام الدراسي الجديد وقيامه بجولة علي عدد من مدارس المحافظة منها مدرسة السلام الخاصة للغات والأقصر الثانوية بنات.

أشار المحافظ الي ضرورة العمل بروح الفريق من أجل الصالح العام وتحقيق الطموحات والالتزام بالسلوكيات الحسنة التي تعمل علي تحسين صورة وخاصة الأقصر في المحافل الدولية من اجل عودة السياحة وتدفقها مرة اخري.

الجدير بالذكر أن مدارس الأقصر استقبلت صباح اليوم السبت 217 الف و 838 طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم بعد ان انهت مديرية التربية والتعليم بالأقصر استعدادتها للعام الدراسي الجديد بوصول 80 % من الكتب المدرسية وزعت علي المدارس بالإدارات التعليمية السبع.

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