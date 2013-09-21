وزير التخطيط: تحديد تكلفة الحد الأدنى للأجور بالحكومة مسئولية وزارة المالية

كتب : أ ش أ منذ 13 دقيقة

صرح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن وزارة المالية هى المنوطة بتحديد تكلفة قيمة الحد الأدنى للأجر بالقطاع الحكومي، التى أعلنت عن تطبيقها الحكومة مؤخرا، والتى ستصل 1200 جنيه للفرد.

وقال العربي إن وزارة المالية تقوم حاليا بحساب التكلفة الدقيقة لهذا القرار، وسيتم الإعلان عنها قريبا، ونفى التصريحات المنسوبة إليه بشان تحديد قيمة تكلفة الحد الأدنى من الأجور بالقطاع الحكومى.

وكانت بعض المواقع والصحف قد نشرت على لسان الدكتور أشرف العربى، ورئيس المجلس القومى للأجور، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيستفيد منه 2 مليون عامل، بتكلفة تصل لنحو مليار جنيه شهريًا.