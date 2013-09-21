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للمرة الرابعة فى أسبوع.. ضبط مخزن وورشة كبيرة لتصنيع السلاح فى الإسكندرية

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للمرة الرابعة فى أسبوع.. ضبط مخزن وورشة كبيرة لتصنيع السلاح فى الإسكندرية للمرة الرابعة فى أسبوع.. ضبط مخزن وورشة كبيرة لتصنيع السلاح فى الإسكندرية

كتب : هيثم الشيخ السبت 21-09-2013 09:53

ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية مخزناً كبيراً للأسلحة النارية، وورشة لتصنيعها، يديرها عدد من تجار السلاح فى منطقة العامرية غرب الإسكندرية، بعد يومين من ضبط ورشة أخرى شرق المدينة، كما تعد العملية هى الرابعة من نوعها خلال أسبوع.

وكانت معلومات وردت للواء أمين عزالدين، مدير أمن الإسكندرية، حول وجود ورشة تصنيع أسلحة، ومخزن فى قطعة أرض فضاء فى منطقة الكيلو ٢٢ ساحلى دائرة قسم العامرية أول.

وداهمت عدة تشكيلات أمنية، المكان، وعثرت داخل الورشة على ٤ مخارط كبيرة الحجم، وكمية من الأدوات التى تستخدم فى تصنيع الأسلحة.

وألقى رجال البحث الجنائى القبض على 3 أشخاص خلال عملية مداهمة الورشة، فيما تكثف القوات جهودها لضبط «أحمد م. ح» يبلغ من العمر 50 سنة، صاحب الورشة.

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن القوات عثرت داخل المخزن على بندقيتين آليتين، و٥ بنادق خرطوش، و٣ طبنجات حلوان، و٢ طبنجة براوننج، و٣ طبنجات بريتا، وطبنجة بلو، وفرد خرطوش عيار ١٢مم، و٦٠ طلقة عيار ١٢، و٨٠ هيكل طبنجة، و٤٥٠ خزنة طبنجة مختلفة، و٤٥ خزنة طبنجة حديثة.

كما عثر داخل الورشة على ٣٧ اسطمبة تصنيع طبنجات، و٧ أكياس نترات صوديوم، و٤ مخارط كبيرة لتصنيع السلاح، و١١ ماسورة سلاح جاهزة للتركيب، و٣٩ ماسورة طبنجة، و٧٠ مقبض طبنجة، و٧٠ سوستة سلاح، وكمية كبيرة من قطع غيار الأسلحة.

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