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غدًا.. طلاب "الإخوان" بالثانوية ينظمون وقفة احتجاجية أمام الإدراة التعليمية بالشرقية

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غدًا.. طلاب "الإخوان" بالثانوية ينظمون وقفة احتجاجية أمام الإدراة التعليمية بالشرقية غدًا.. طلاب "الإخوان" بالثانوية ينظمون وقفة احتجاجية أمام الإدراة التعليمية بالشرقية

كتب : أحمد محمود ونظيمة البحراوي السبت 21-09-2013 10:13

أعلن طلاب جماعة الإخوان المسلمين بمراحل الثانوية "العامة - الأزهرية - الفنية - التجاريه" بمركز ومدينة أبو كبير محافظة الشرقية، تنظيم وقفة احتجاجية غدًا أمام مقر الإدارة التعليمية، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم مرة أخرى والتنديد بما أسموه بـ"الانقلاب العسكري".

جاء ذلك خلال دعوة أطلقها عدد من طلاب الإخوان عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعنوان "حركة طلاب ثانوي ضد الانقلاب"، أعلنوا من خلالها بدء الوقفة في الساعة التاسعة والنصف من صباح الغد.

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